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Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что РФ печально видеть поддержку Францией неонацизма на Украине

Фото: Pixabay

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1 заявил, что Франция, к сожалению, играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, поставляя в страну оружие. Слова Лаврова опубликованы на сайте министерства.

Лавров обвинил Францию в поддержке неонацизма на Украине и добавил, что России печально это видеть.

«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — подчеркнул он.

По словам министра, Париж активно вооружает Киев, требует «вести войну до победного конца» и «нанести России поражение».

«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией», — отметил Лавров.

При этом глава МИД России добавил, что Россия замечает намерение Франции продвигать концепцию «стратегической автономии». Президент страны Эммануэль Макрон последовательно поддерживает эту позицию, однако подобного энтузиазма нет у других стран Европы.

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать. И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу», — заключил он.

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Марина Совина
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