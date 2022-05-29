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В МИД ответили на вопрос о возможном общении Путина и Макрона

Глава МИД России Лавров допустил контакт президентов Путина и Макрона по Украине
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Россия примет предложение президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину о контакте по ситуации на Украине. Слова Лаврова опубликованы на сайте министерства.

«Если Эммануэль Макрон обратится к Владимиру Владимировичу Путину с предложением об общении, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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