В МИД ответили на вопрос о возможном общении Путина и Макрона

Глава МИД России Лавров допустил контакт президентов Путина и Макрона по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Россия примет предложение президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину о контакте по ситуации на Украине. Слова Лаврова опубликованы на сайте министерства.

«Если Эммануэль Макрон обратится к Владимиру Владимировичу Путину с предложением об общении, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана», — подчеркнул он.