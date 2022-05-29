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Лавров заявил об открытости Путина для диалога

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Путин не отказывает зарубежным коллегам в диалоге
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что президент России Владимир Путин и другие члены руководства страны не отказывают своим иностранным коллегам в разговоре или личной встрече. Слова Лаврова опубликованы на сайте ведомства.

«Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно. Точно также поступает министр иностранных дел и другие члены российского руководства», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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