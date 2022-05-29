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Вандалы повредили несколько десятков могил на кладбище под Воронежем

50 захоронений получили повреждения на кладбище под Воронежем

Фото: Telegram-канал «Новоусманский район»

Несколько десятков захоронений получили повреждения на кладбище под Воронежем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новоусманского района Воронежской области.

«Последствия вопиющего инцидента на кладбище в Новой Усмани. Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки на более чем 50 могилах», — говорится в сообщении. Администрация района отправила обращения в МВД, а также районную прокуратуру.

14 августа 2021 года вандал повредил мемориал с могилами советских солдат в поселке Барышево Ленинградской области. Отмечалось, что в братской могиле захоронены 48 советских солдат, которые погибли в годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

Село Новая Усмань — село в Воронежской области России, которое находится в восьми километрах от города и является крупнейшим сельским населенным пунктом. В селе проживают около 40 тысяч человек, оно основано в 1598 году.

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Асель Минбаева
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