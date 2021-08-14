Вандал повредил надгробные плиты на братском захоронении в Ленинградской области

Фото: музей РМЭ им. Т. Евсеева

Вандал стрелял в надгробные плиты на братском захоронении в поселке Барышево

Неизвестный повредил мемориал с могилами советских солдат в Ленинградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в поселке Барышево, шлюз Гремучий, 13 августа. По словам очевидца, вандал стрелял в надгробные плиты на братском захоронении, повалил деревянный крест, снял звезду с вершины обелиска и отбросил ее в сторону.

Следственный комитет России по Ленинградской области подтвердил соответствующую информацию. «Установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин», — заявили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ. Отмечается, что с места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Известно, что в братской могиле в поселке Барышево захоронены 48 советских солдат, которые погибли в годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

Аналогичная ситуация произошла в феврале 2020 года в Турции. Вандалы осквернили могилы христиан, в том числе выходцев из России, на кладбище Ортакей в Анкаре. Нарушителями оказались шестеро подростков. Охрана кладбища задержала вандалов и передала их полиции.