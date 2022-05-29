На Западе заявили об опасениях относительно «разменной монеты» России в Сирии

NYT: Запад боится, что Россия использует гумкоридор в Сирии в качестве «разменной монеты»

Россия может использовать вопрос единственного открытого гуманитарного коридора в Сирии в пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве «разменной монеты» против Запада. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов.

По информации издания, Москва может воспользоваться своим правом вето в голосовании в Совбезе ООН о сохранении гуманитарного коридора в Сирии, чтобы добиться уступок по санкциям против России со стороны западных стран. Три иностранных дипломата заявили, что Россия послала неопределенные сигналы о том, что она может попытаться использовать голосование в своих интересах относительно Украины.

Высокопоставленный американский дипломат заявил о намерении США и других стран Совбеза направить Москве «четкий сигнал», призывающий не закрывать маршрут, но, по его мнению, нет никаких гарантий, что Россия к нему прислушается.

Дипломаты также сообщили, что возможное закрытие гумкоридора почти наверняка вынудит тысячи людей покинуть Сирию, усугубив кризис беженцев в Европе и на Ближнем Востоке.

По словам главы МИД Иордании Сафади, конфликт на Украине имеет большие последствия для Сирии и всего региона. Сафади также заявил, что Амман с опаской следит за политикой России относительно будущего голосования в Совбезе. «Учитывая нынешнюю динамику, последствия могут быть серьезными с точки зрения условий жизни сирийских беженцев и перемещенных лиц», — приводит слова политика The New York Times.

Ранее, 28 мая сообщалось, что Турция за двое суток с начала турецкой военной операции на севере Сирии нанесла по позициям курдов 250 ударов. 26 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна, вероятно, будет вынуждена провести новую операцию в Сирии в случае возрастания угрозы на ее приграничной территории. Министр заметил, что США и Россия обещали сократить присутствие террористических организаций на турецко-сирийской границе на глубине до 30 километров от границы Турции, но не сдержали слово.