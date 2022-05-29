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Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

Глава МИД РФ Лавров заявил, что вменяемые люди не увидят у Путина признаки недуга
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», отреагировал на слухи о болезни российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что вменяемые люди не увидят у лидера признаков недуга или недомогания.

Журналист рассказал министру иностранных дел о том, что в Европе появились сообщения о том, что глава государства «болен, что он злится, раз его первоначальный план не был выполнен», и поинтересовался, так ли это.

Лавров напомнил, что Путин ежедневно появляется на публике, люди могут наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — подчеркнул глава МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин находится как никогда в форме. По его словам, все сообщения о якобы имеющихся у российского лидера проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

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Марина Совина
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