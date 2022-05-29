В Японии произошло землетрясение

В столичном регионе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

В столичном регионе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла — накануне была объявлена угроза цунами, однако она не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, национальное метеорологическое управление Японии считает, что очаг залегал на глубине 50 километров и находился в соседней с Токио префектуре Ибараки. Объявленная угроза цунами была снята через несколько минут после землетрясения. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Японии погибли три человека — о подземных толчках стало известно 16 марта; магнитуда составила 7,3 балла, очаг залегал на глубине 60 километров.

В конце марта сейсмологи объявили угрозу цунами после землетрясения в Новой Каледонии (островное государство в Тихом океане). Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 расположился в 280 километрах от населенного пункта Тадине, там проживают около 7,5 тысячи человек.