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Стало известно о трех погибших в результате землетрясения в Японии

BNO News: число погибших в результате землетрясения в Японии выросло до трех

Фото: Kyodo / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нидерландское информационное агентство BNO News.

По данным японского телеканала NHK, всего пострадали 88 человек. Также около 130 тысяч домов в префектурах Фукусима и Мияги оказались без света. В то же время японские префектуральные спасательные службы заявили о двух погибших и 92 пострадавших из-за стихийного бедствия.

О мощном землетрясении в Японии стало известно ранее 16 марта. Магнитуда подземного толчка составила 7,3, очаг залегал на глубине 60 километров. Землетрясение ощущалось в северных и северо-восточных регионах Японии, а также в Токио. После землетрясения на аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация.

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Марина Совина
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