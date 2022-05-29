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В НАТО разгорелись три спора из-за Турции

Обозреватель Die Welt Друтен обвинила Турцию в начале трех споров в НАТО

Фото: Pixabay

Обозреватель Die Welt Каролина Друтен заявила, что три недавних решения властей Турции противоречат интересам НАТО и провоцируют конфликты с партнерами. Об этом она написала в материале для Die Welt.

Журналист напомнила внешнеполитические решения Анкары, из-за которых разгорелись три спора в НАТО. Она обвинила Турцию в том, что она почти заблокировала вступление Швеции и Финляндии в альянс, обозначив такие условия, которые страны пока не готовы выполнить. США остались недовольны этой позицией, однако Вашингтон вряд ли снова выступит против Анкары.

Друтен также заявила, что Запад негативно отреагировал на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале военной операции на севере Сирии против курдских сил. В Германии эти действия назвали противоречащими международному праву. При этом Анкара заявила, что они необходимы для обеспечения ее безопасности и возвращения на родину сирийских беженцев.

«В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации разногласий между Турцией и ее партнерами по НАТО», — заключила автор материала.

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Марина Совина
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