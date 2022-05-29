На Украине памятник Суворову облили краской

Неизвестные облили краской памятник Суворову в Одесской области

Неизвестные облили краской памятник полководцу Александру Суворову в Одесской области Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Измаил. Местные коммунальные службы занялись очисткой памятника.

Уточняется, что памятник Суворову оскверняли и ранее — 7 мая вандалы принесли к нему бытовую технику с оскорбительной надписью.

21 мая жители Николаева заметили исчезновение монумента поэту Александру Пушкину, который находился в сквере на пересечении Пушкинской и Набережной улиц. Мэр города Александр Сенкевич пояснил, что скульптурное сооружение с постамента убрали коммунальные службы в целях его защиты от сноса и вандализма.