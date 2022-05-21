В украинском городе с постамента исчез памятник Пушкину

Мэр украинского Николаева Сенкевич объяснил демонтаж памятника Пушкину защитой от вандалов

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил демонтаж установленного в городе памятника поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в субботу, 21 мая, жители расположенного на юге Украины населенного пункта заметили исчезновение монумента, который находился в сквере на пересечении Пушкинской и Набережной улиц. В свою очередь глава города отметил, что скульптурное сооружение с постамента убрали коммунальные службы в целях его защиты от сноса и вандализма.

Известно, что данный памятник был установлен в 1988 году и внесен в перечень объектов культурного наследия.

Ранее в мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-летчикам, установленного на территории школы в Риге.