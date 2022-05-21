Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В украинском городе с постамента исчез памятник Пушкину

Мэр украинского Николаева Сенкевич объяснил демонтаж памятника Пушкину защитой от вандалов

Фото: Георгий Долгопский / Wikipedia

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил демонтаж установленного в городе памятника поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в субботу, 21 мая, жители расположенного на юге Украины населенного пункта заметили исчезновение монумента, который находился в сквере на пересечении Пушкинской и Набережной улиц. В свою очередь глава города отметил, что скульптурное сооружение с постамента убрали коммунальные службы в целях его защиты от сноса и вандализма.

Известно, что данный памятник был установлен в 1988 году и внесен в перечень объектов культурного наследия.

Ранее в мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-летчикам, установленного на территории школы в Риге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины
Хави высказался о возможном трансфере Левандовски
В Берлине зафиксировали три случая заражения оспой обезьян
Во Франции потерпел крушение туристический самолет
Сравнение Венгрией санкций против России с атомной бомбой объяснили
Россияне вспомнили старые названия станций московского метро
Помощник Кадырова сообщил об убийстве ВСУ раненой девушки-снайпера
В Мариуполе оценили долю полностью разрушенных домов
Крыша стадиона обрушилась во время футбольного матча в Казахстане
Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.