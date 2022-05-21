Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским летчикам в Риге

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника советским летчикам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-летчикам, установленного на территории школы в Риге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Монумент располагался во дворе средней школы, в которой учатся русскоязычные дети.

Российские следователи намерены в рамках уголовного дела дать оценку действиям всех лиц, причастных к демонтажу памятника.

Ранее сообщалось, что в городе Меркине на юге Литвы снесли памятник советским воинам. При выполнении работ скульптура раскололась пополам. По словам мэра Варенского района Альгиса Кашеты, до сноса памятника не было ощущения, что советские воины окончательно покинули Литву, однако теперь можно утверждать, что последний солдат покинул эти края.