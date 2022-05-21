Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским летчикам в Риге

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника советским летчикам

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-летчикам, установленного на территории школы в Риге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Монумент располагался во дворе средней школы, в которой учатся русскоязычные дети.

Российские следователи намерены в рамках уголовного дела дать оценку действиям всех лиц, причастных к демонтажу памятника.

Ранее сообщалось, что в городе Меркине на юге Литвы снесли памятник советским воинам. При выполнении работ скульптура раскололась пополам. По словам мэра Варенского района Альгиса Кашеты, до сноса памятника не было ощущения, что советские воины окончательно покинули Литву, однако теперь можно утверждать, что последний солдат покинул эти края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Россия закроет въезд для более 900 граждан США
Билл Гейтс назвал самый удобный смартфон
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским летчикам в Риге
ВОЗ сообщила о увеличении числа случаев оспы обезьян в мире
Сестра Бузовой попала в ДТП в Москве
Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами
Психолог назвал способ больше работать и не уставать
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого мобильного телефона
Байдену и его сыну запретили въезд в Россию
Бойцы Росгвардии задержали пособников ВСУ в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.