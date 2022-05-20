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В Литве памятник советским воинам раскололся пополам при сносе

В городе Меркине на юге Литвы памятник советским воинам раскололся пополам при сносе

Фото: Pixabay

В городе Меркине на юге Литвы снесли памятник советским воинам. Во время демонтажа монумент раскололся пополам, передает РИА Новости со ссылкой на LRT.

«В Меркине в Варенском районе после получения оценки департамента культурного наследия был снесен с постамента памятник советскому солдату с оружием. При выполнении работ скульптура раскололась пополам», — сказано в сообщении.

По словам мэра Варенского района Альгиса Кашеты, до сноса памятника не было ощущения, что советские воины окончательно покинули Литву, однако теперь можно утверждать, что последний солдат покинул эти края. «Хоть и местный, хоть и гипсовый, но солдат», — подытожил он.

Ранее член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предупредил, что, если власти Латвии начнут демонтировать советские памятники, договор о выводе российских войск из региона перестанет действовать. По словам депутата, мемориал Освободителям Риги является символом, как и все памятники советского времени. Это история нашей победы, подчеркнул он.

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Марина Совина
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