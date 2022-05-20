В ГД предупредили Латвию о последствиях сноса советских памятников

Депутат ГД Белик: у нас нет обязательств об отсутствии войск в Латвии при сносе памятников

Если власти Латвии начнут демонтировать советские памятники, договор о выводе российских войск из региона перестанет действовать. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передает НСН.

По словам депутата, мемориал Освободителям Риги является символом, как и все памятники советского времени. Это история нашей победы, подчеркнул он. «Просто так демонтировать памятники не то, что мы никому не позволим, естественно мы не можем за каждый памятник начинать очередную специальную военную операцию, но мы на это отреагируем», — сказал Белик.

Он добавил, что Латвия идет по пути Украины, забывая о договоре о выводе российских войск от 1994 года. Если руководство страны планирует односторонний отказ от данного договора, это ведет к рискам. «У нас нет никаких обязательств об отсутствии российских войск на территории Латвии, если начинается снос памятников», — заключил депутат.

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Таким образом, власти разрешили снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Позднее Рижская дума на заседании одобрила демонтаж монумента.

В МИД России выразили уверенность, что имеют право потребовать от Латвии компенсации ущерба советским памятникам в республике. В ведомстве считают нарушением обязательств одностороннее прекращение действия статьи договора.