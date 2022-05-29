Пожар в Швейцарии временно отрезал города от сообщения и попал на видео

Цюрих и Берн временно лишились дороги из-за пожара, возникшего в промзоне Шпрайтенбаха

В Швейцарии произошло возгорание в промышленной зоне Шпрайтенбаха. В итоге из-за опасной близости огня было принято временно перекрыть трассы из городов Цюрих и Берн, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на видео из соцсетей.

На записях, публикуемых в сети, видно, как поднимается большой столб дыма. Люди стоят в стороне и наблюдают за происходящим.

На месте сейчас работают пожарные. Уже известно, что оба города временно оказались без сообщения со стороны Шпрайтенбаха из-за перекрытой трассы.

О том, есть ли пострадавшие при пожаре, пока не сообщается.

Ранее в мае также стало известно, что из-за взрыва на химическом заводе Melamin в словенском городе Кочевье погибли шесть человек. Уточнялось, что тела пяти жертв были найдены на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в Университетском клиническом центре Любляны. Причиной взрыва могла стала человеческая ошибка при перекачке одного из видов сырья.