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В ЛНР сообщили о гибели двух беременных женщин при обстреле

Штаб теробороны ЛНР сообщил о гибели двух беременных женщин при обстреле Стаханова

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

При обстреле города Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) погибли две беременные женщины. Об этом со ссылкой на штаб территориальной обороны ЛНР передает ТАСС.

«Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками», — уточнили в штабе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по городу Стаханову. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали восемь человек.

30 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил об обстреле Донецка со стороны украинских силовиков. В результате погибли три человека, один их них ребенок. Также стало известно о 18 пострадавших, среди которых тоже есть дети.

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Варвара Кошечкина
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