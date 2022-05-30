В ЛНР сообщили о гибели двух беременных женщин при обстреле

Штаб теробороны ЛНР сообщил о гибели двух беременных женщин при обстреле Стаханова

При обстреле города Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) погибли две беременные женщины. Об этом со ссылкой на штаб территориальной обороны ЛНР передает ТАСС.

«Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками», — уточнили в штабе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по городу Стаханову. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали восемь человек.

30 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил об обстреле Донецка со стороны украинских силовиков. В результате погибли три человека, один их них ребенок. Также стало известно о 18 пострадавших, среди которых тоже есть дети.