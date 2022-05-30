В США вспомнили предупреждение Обамы о способности Байдена все испортить

Журналист NYP Гудвин вспомнил предупреждение Обамы о способности Байдена все испортить

Журналист издания New York Post Майкл Гудвин вспомнил предупреждение экс-президента США Барака Обамы о способности нынешнего лидера Джо Байдена все испортить в свете ошибок политика во внешней и внутренней политике и сомнений в его компетенции.

«Мы свидетели того, как промахи Байдена растут пропорционально его возрасту и статусу. Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Барака Обамы о своем бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо все испортить"», — подчеркнул обозреватель.

Гудвин добавил, что путаные заявления американского лидера провоцируют мировую напряженность и грозят втягиванием США в конфликты. Журналист выразил мнение, что попытки Белого дома оправдаться за слова президента вызывают лишь недоумение и ощущение, что у него нет реальной власти в своей администрации.

Колумнист напомнил о словах бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса, который заявлял в мемуарах 2014 года, что Байден «ошибался почти по всем основным вопросам внешней политики и национальной безопасности» в течение последних сорока лет. По словам обозревателя, еще одним доказательством высказываний экс-министра обороны стал неудачный и хаотичный вывод войск из Афганистана.

27 мая президент США заговорил шепотом во время выпускного вечера в Военно-морской академии в Аннаполисе. Так он решил напомнить бывшим курсантам заведения о том, что теперь он является для них верховным главнокомандующим Вооруженных сил (ВС) страны.

