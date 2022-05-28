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Шепот Байдена о военных полномочиях президента США попал на видео

Джо Байден шепотом напомнил о своих полномочиях верховного главнокомандующего ВС США

Президент США Джо Байден заговорил шепотом во время выпускного вечера в Военно-морской академии США в Аннаполисе. Так он решил напомнить бывшим курсантам заведения о том, что теперь он является для них верховным главнокомандующим Вооруженных сил (ВС) страны. Фрагмент его речи попал на видео, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома.

«Запомните — [теперь] я ваш верховный главнокомандующий», — заявил американский президент, поздравляя бывших курсантов с получением первого офицерского воинского звания и с успешным окончанием одного из самых престижных учебных заведений в стране. Академия в Аннаполисе готовит кадровых офицеров в интересах Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США.

Ранее Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про полномочия лиц, ответственных за инфляцию в стране. Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен. «Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — ответил он.

Дмитрий Сотак
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