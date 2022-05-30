Названы способы добраться до курортов юга России вопреки ограничениям

«Вокруг света»: россияне могут добраться до Кубани на автобусе за 2,7 тысячи рублей

Отечественным путешественникам назвали способы добраться до курортов Краснодарского края на фоне временной приостановки работы ряда аэропортов южных городов России. Об этом пишет журнал «Вокруг света».

Так, вопреки ограничениям туристы могут отправиться на Кубань на автобусе — цена билета составляет 2,7 тысячи рублей с человека в одну сторону. Время в пути от Москвы — от 19 часов. Дороже обойдется путешествие на самолете — стоимость авиабилета из Москвы в Адлер стартует от четырех тысяч рублей на человека без багажа. Туристам из Санкт-Петербурга придется заплатить примерно на 1,5 тысячи рублей больше.

Также россиянам предложили добраться до места отдыха на Черноморском побережье на поезде с пересадкой в Краснодаре. Так, стоимость билетов из Москвы в краевую столицу в июне начинается от 3,5 тысячи рублей в плацкарте, от 6,6 тысячи — в купе. Время в пути варьируется от 18 до 36 часов в зависимости от маршрута. Из Краснодара до курортных городов проще всего доехать на автобусе — проезд обойдется одному путешественнику в среднем в 560 рублей.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует запустить на летний период не менее 250 дополнительных поездов по наиболее востребованным южным направлениям. В Минтрансе рассказали, что уже запущены составы по маршрутам Москва — Анапа, Смоленск/Брянск — Имеретинский Курорт, Киров — Адлер.