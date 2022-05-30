Редкая украинская бронемашина стала трофеем

В ходе спецоперации захвачена украинская бронированная медицинская машина БММ-4С

Редкий образец украинской бронетехники стал трофеем. В ходе спецоперации союзные силы захватили медицинскую машину БММ-4С. Снимок трофея опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха», сообщает «Российская газета».

Партию БММ-4С выпустили в рамках контракта на поставку бронетехники Ираку, но из-за неудовлетворительного качества медицинские машины отказались принимать. В 2014 году БММ-4С передали Национальной гвардии Украины.

Машину построили на базе бронетранспортера БТР-4Е. БММ-4С предназначена для транспортирования раненых и оказания доврачебной помощи. Медицинская машина получила аппарель и увеличенный корпус с местами для медицинского оборудования.

Ранее «Российская газета» сообщала, что трофеем стала украинская машина разминирования на базе танка Т-64А.

В апреле журналист Александр Коц опубликовал видео передвижения российской техники. В колонне заметили модернизированные боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин».