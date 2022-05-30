Врач назвала способ извлечь из моркови максимальную пользу

Спортивный врач Пурига рассказала о противопаразитарных свойствах вареной моркови

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига назвала способ извлечь максимальную пользу из моркови. Этот овощ в отличие от других после тепловой обработки приносит организму больше полезных элементов и обладает противопаразитарным свойством, рассказала врач в своем Telegram-канале.

«В отличие от других типов овощей, которые лучше есть в сыром виде, морковь становится полезнее после термической обработки. Во время приготовления ломается жесткая клеточная структура моркови, высвобождая бета-каротин (предшественник витамина А — прим. «Ленты.ру»)». — отметила врач с 15-летним стажем.

Пурига также добавила, что в вареной моркови в процессе готовки образуется фенол или карболовая кислота, которые обладают антисептическим свойством. «При этом фенола становится больше после суток хранения вареного корнеплода. Только варить морковь надо в кожуре», — уточнила эксперт.

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