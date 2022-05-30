Власти Украины уличили в подражании фашистам

Политолог Марков уличил украинские власти в попытках подражать Геббельсу

Бывший депутат Госдумы России, политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале уличил украинские власти в том, что они пытаются подражать фашистам. По его словам, применяемый ими метод дискредитации Вооруженных сил (ВС) России путем показных выставок уничтоженной и захваченной военной техники в свое время применял начальник управления гитлеровской пропаганды Йозеф Геббельс.

«В центре Киева, на Михайловский площади, устроили выставку сожженной и разгромленной и захваченной техники армии России. После Киева эта выставка поедет по европейским городам. Конечно, Варшава будет приветствовать ее первой у себя. Цель выставки — показать, что армию России можно бить. И что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожженных русских танков устраивал Геббельс», — написал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, поставляя в страну оружие. По словам министра, Париж активно вооружает Киев, требует «вести войну до победного конца» и «нанести России поражение».