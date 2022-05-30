Лавров ответил на вопрос о будущем регионов Украины

Глава МИД России Лавров заявил о праве жителей регионов Украины определить свое будущее

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 ответил на вопрос о будущем регионов Украины. Его слова опубликованы на сайте министерства.

Лавров назвал безусловным приоритетом для России освобождение Донецкой и Луганской областей, которые Москва признала независимыми государствами. Он отметил, что ВСУ регулярно обстреливают Донецк, из-за чего страдают мирные жители. Поэтому министр назвал «очевидной» цель «отодвинуть» войска Украины за пределы ДНР и ЛНР.

Высказываясь о судьбе других украинских регионов, Лавров заявил о праве их жителей самостоятельно определить вектор развития. «В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов», — подчеркнул он.

Глава МИД России добавил, что территориям Украины предстоит выбрать, хотят они жить в среде, созданной президентом страны Владимиром Зеленским, в которой запрещено русское образование, российские СМИ и русская культура. Или жители украинских регионов предпочтут сами решать, как им воспитывать своих детей. Лавров выразил сомнение, что граждане Украины «будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность».

В том же интервью Лавров высказался о вмешательстве России в судьбу ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что у Москвы не было иного выбора, кроме признания независимости республик.