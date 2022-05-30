В Госдуме заявили о нарушении странами НАТО всех договоренностей с Россией

Депутат Гусев обвинил страны НАТО в нарушении всех договоренностей с Россией

Именно страны НАТО нарушили все достигнутые договоренности, Россия соблюдала все позиции. Так на обвинения в нарушении взятых на себя обязательств ответил первый зампредседателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев, пишут «Известия».

По его словам, заявление заместителя генсека альянса Мирча Джоанэ вызывает удивление. «А вот страны альянса в погоне за однополярным миром и подчинении себе всех и вся, нарушили основополагающие принципы», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что западные страны всегда будут стремиться заполучить российские рынки сбыта своей продукции, а также получить природные ресурсы без учета интересов россиян.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс может отказаться от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе после начала военной операции России на Украине. РФ нарушила взятое на себя обязательство не нападать на соседей и проводить регулярные консультации с блоком, добавил он.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и альянсом был подписан 27 мая 1997 года в Париже президентом России Борисом Ельциным, генсекретарем НАТО Хавьером Соланой и лидерами 16 стран-членов. Согласно документу, блок обязался не размещать дополнительные существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-членов, а РФ — проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.

