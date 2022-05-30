НАТО отказалось от обязательств по неразмещению сил в Восточной Европе

НАТО отказалось от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе

НАТО может отказаться от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе после начала военной операции России на Украине. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, передает ТАСС.

По его словам, Россия нарушила взятое на себя обязательство не нападать на соседей и проводить регулярные консультации с блоком. Он подчеркнул, что своими шагами Москва фактически признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт Россия — НАТО.

Джоанэ подчеркнул, что теперь альянс может создать «прочную позицию на восточном фланге».

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже главой российского государства Борисом Ельциным, генеральным секретарем альянса Хавьером Соланой и лидерами 16 стран-членов. Согласно документу, блок обязался не размещать дополнительные существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-членов, а Россия — проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-участников НАТО на предстоящем саммите в Мадриде в конце июня решили пересмотреть позицию блока по России и Китаю. Он отметил, что новая стратегическая концепция «будет отражать новую реальность безопасности». «Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность», — рассказал он.