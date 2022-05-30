В Италии обвинили НАТО в изначальном отступлении от своих обязательств

Политолог Грациани обвинил НАТО в изначальном отступлении от своих обязательств

Хотя заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил об отказе альянса от прежде взятых на себя обязательств по неразмещению сил в Восточное Европе, альянс фактически не придерживался их еще с начала 1990-х годов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

Он обвинил НАТО в изначальном отступлении от своих обязательств: вопреки своим обещаниям альянс фактически продолжил свою экспансию на восток.

«Более того, в первом десятилетии текущего столетия он активизировал свою военно-дипломатическую стратегию прямо на восточном фланге», — подчеркнул Грациани.

Ранее Джоанэ заявил, что альянс может отказаться от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе после начала военной операции России на Украине. По его словам, Россия нарушила взятое на себя обязательство не нападать на соседей и проводить регулярные консультации с блоком. Он подчеркнул, что своими шагами Москва фактически признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт Россия — НАТО.