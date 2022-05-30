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«Нахлобучившей» государство отрасли пригрозили из-за слов о рубле

ФАС выдала предостережение исполнительному директору «Русской стали» Сентюрину

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации «Русская сталь» (входят компании черной металлургии, например, «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) Алексею Сентюрину из-за слов о налогах и сильном рубле. Об этом пишет РБК.

Представители «нахлобучившей» государство отрасли, как ранее выразился вице-премьер Андрей Белоусов, в мае предупредили государство об убытках отрасли, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль.

ФАС считает, что подобные заявления могут привести к нарушению закона о защите конкуренции, сокращению или прекращению производства товара. Никакими штрафами для ассоциации это пока не грозит, считает председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Компании черной металлургии после заявления объявили о сокращении производства.

Ранее Сентюрин отмечал, что с мая резко ухудшилось размещение заказов на поставки стали в России, емкость этого рынка также снижается.

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Платон Щукин
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