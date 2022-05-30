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Блогер поделился правилами очистки стиральной машины от плесени

9now: стиральную машину можно отмыть с помощью уксуса

Фото: kai-creativ / imago-images.de / Globallookpress.com

Топ-менеджер нью-йоркской сети химчисток Jeeves Закари Позняк поделился правилами очистки стиральной машины, которыми пользуется сам. На ролик в его аккаунте в TikTok, который блогер ведет под юзернеймом @jeeves_ny, обратило внимание издание 9now.

Прежде всего Закари отмывает резервуар для моющего средства смесью жидкости для мытья посуды и уксуса. По его словам, с ее помощью можно легко избавиться от споры плесени. После блогер показывает, как протирает уплотнительное резиновое кольцо мягкой тряпкой, смоченной в этом растворе.

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В завершение уборки Позняк берет пачку чистящего порошка для стиральной машины. «Засыпайте его прямо в барабан, включайте горячий цикл и вперед», — заключает он.

Ранее популярная блогер Шанталь Мила, известная в сети как Mama Mila, поделилась тремя недорогими способами избавиться от неприятного запаха в доме, которые могут составить достойную конкуренцию свечам и диффузорам. Первое, что посоветовала сделать эксперт по уборке — опорожнить фильтр посудомоечной машины и промыть его чашкой белого уксуса.

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Александра Лисица
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