Эксперт по уборке назвала три способа избавиться от неприятного запаха в доме

The Sun: чистка фильтра посудомоечной машины уксусом избавит от неприятного запаха в доме

Популярная блогер Шанталь Мила, известная в сети как Mama Mila, поделилась тремя недорогими способами избавиться от неприятного запаха в доме, которые могут составить достойную конкуренцию свечам и диффузорам. Ее рекомендациями заинтересовалось издание The Sun.

Первое, что посоветовала сделать эксперт по уборке — опорожнить фильтр посудомоечной машины и промыть его чашкой белого уксуса. Это поможет избавиться от неприятного запаха, исходящего из бытовой техники, в которой часто долго хранится грязная посуда с остатками пищи. «Посудомоечная машина может быть причиной неприятных запахов по всему дому, поэтому очень важно следить за ее чистотой», — подчеркнула специалист.

Еще один способ распространить по жилищу приятный аромат, который назвала Шанталь Мила, — вскипятить в кастрюле с водой лимоны, ваниль и розмарин. По ее словам, этот метод идеально подходит для случаев, когда внезапно приходят гости и надо создать соответствующую атмосферу в доме.

И наконец, блогер рекомендовала протирать стены в доме смесью из двух чашек теплой воды, столовой ложки белого уксуса и столовой ложки средства для мытья посуды: эта комбинация, по ее словам, эффективно устранит все скрытые запахи, и после такой уборки в доме обязательно будет пахнуть свежестью и чистотой.

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