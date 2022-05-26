Назван способ быстро и без усилий очистить духовку

The Sun: грязную духовку можно отчистить с помощью разогретого лимона

Тиктокерша Доминика, ведущая популярный аккаунт под названием @washy_wash, подсказала подписчикам способ очистить грязную духовку от налета быстро и без усилий. На соответствующий ролик обратило внимание издание The Sun.

Для этого, по словам Доминики, нужно взять емкость с водой, пригодную для использования в духовке, и один разрезанный на несколько частей лимон. Она показала, как кладет лимон в воду и ставит в разогретую до 200 градусов по Цельсию духовую печь на 30 минут.

После этого, рассказывает блогерша, духовке можно дать немного остыть. Остывшие внутренние стенки духовки, показала Доминика, нужно протереть салфеткой и оставшейся в емкости лимонной водой. Грязь и жир, обещает блогерша, с их помощью отойдут легко и без усилий.

Ранее блогерша Алисия Бэйли раскрыла простой способ, который позволит надевать одежду без опасения испачкать ее косметикой. На размещенных кадрах юзерша с никнеймом aliciabaily показала, как защитить светлые вещи от появления пятен тонального крема, пудры и губной помады с помощью лака для волос.