Жителя Минска приговорили к 22 годам колонии по обвинению в терроризме

37-летнего белоруса приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в терроризме

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что 37-летнего жителя Минска приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений по нескольким статьям, в том числе «Акт терроризма» и «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Он отправлен в исправительную колонию строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

18 мая в Гродно начался судебный процесс над группой из 12 человек, обвиняемых в терроризме. Среди подсудимых есть активисты, священник и две пенсионерки. По версии следствия, обвиняемые поджигали машины и дом сотрудников милиции.

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе баллотировавшегося на шестой срок Александра Лукашенко, после чего по всей стране начались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков и активистов были приговорены к длительным тюремным срокам или бежали за границу. Правозащитный центр «Весна» насчитывает в Белоруссии более 1,2 тысячи политзаключенных.