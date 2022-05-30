Пол Маккартни поддержал Джонни Деппа во время своего концерта

Экс-участник Beatles Пол Маккартни поддержал актера Джонни Деппа во время своего концерта

79-летний британский музыкант, экс-участник Beatles Пол Маккартни поддержал 58-летнего голливудского актера Джонни Деппа во время своего концерта в Орландо, штат Флорида. Об этом сообщает TMZ.

Когда артист начал исполнять композицию My Valentine, на экранах за его спиной под бурные аплодисменты зрителей появился видеоролик со звездой «Пиратов Карибского моря», а также актрисой Натали Портман. В 2012 году актеры приняли участие в съемках клипа на эту песню, который и был продемонстрирован во время концерта.

По словам очевидцев, Маккартни никак не прокомментировал появление кадров с Деппом, продолжая петь и играть на пианино, однако многие зрители предположили, что музыкант таким образом попытался выразить поддержку актеру в связи с громкими судебными разбирательствами с его бывшей супругой Эмбер Херд, которые завершились на днях.

Маккартни и Депп являются друзьями уже много лет. Музыкант даже появлялся в одной из частей «Пиратов Карибского моря», играя роль дяди Джека Воробья. Депп, в свою очередь, принимал участие в съемках клипов британского исполнителя.

Ранее британская модель Кейт Мосс опровергла слухи о насилии со стороны ее бывшего возлюбленного, актера Джонни Деппа.