Юрист оценил шансы пользователей PlayStation из России на компенсацию

Юрист Воробьев: пользователи PlayStation из России могут получить по суду 5-7 тысяч рублей

Юрист Василий Воробьев оценил шансы российских пользователей PlayStation получить компенсацию от Sony. Об этом сообщает издание News.ru.

Специалист изучил новость о том, что российские геймеры подали в суд на Sony и потребовали от компании 280 миллионов рублей за отключение ряда сервисов PlayStation в регионе. По словам Воробьева, рассчитывать на большие выплаты не следует, так как «вполне возможно, ситуация, которая сложилась, была прописана и люди были предупреждены».

Однако юрист отметил, что у пользователей есть шансы на небольшую компенсацию — в размере 5-7 тысяч рублей. «Если это какие-то оплаты, после проведения которых человек не может пользоваться продукцией из-за введения ограничений, то требовать компенсацию можно», — подчеркнул автор. По словам Воробьева, максимальный моральный вред по защите прав потребителей, с которым лично сталкивался эксперт, как раз составляют указанные суммы.

В заключении специалист уточнил, что суд может выяснить, что реальные права потребителя не затронуты. В этом случае никакой компенсации морального вреда быть не может.