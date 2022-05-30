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Россияне решили засудить Sony за отключение PlayStation Store

«Ведомости»: россияне подали иск на 280 миллионов рублей за отключение PlayStation Store

Фото: Issei Kato / Reuters

Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment с требованием компенсировать 280 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store.

Всего 28 россиян решили попросить предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 миллионов рублей на всех обратившихся.

В середине марта Sony Interactive Entertainment (SIE) заявила, что приостановит поставки в Россию. «PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — отметили представители компании.

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Марина Совина
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