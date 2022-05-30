Роботы стали заменять людей на производстве

WSJ: в США поставки роботов на производстве выросли на рекордные 40 процентов

Американские промышленники стали чаще приобретать роботов, чтобы заменить ими своих сотрудников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Журналисты ссылаются на отчет Ассоциации развития автоматизации, согласно которому в первом квартале заказы на выпуск промышленных роботов выросли на рекордные 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприниматели потратили на производство и установку машин около 1,6 миллиарда долларов. Повышенные поставки связаны с пандемией коронавируса, из-за которой увеличилось количество прогулов.

По оценке специалистов WSJ, производители в США, где рабочих традиционно было много, а заработная плата стабильна, медленнее осваивали робототехнику, чем в некоторых других промышленно развитых странах. В этом плане регион отстает от Южной Кореи, Японии и Германии. Обычно в США использовали роботов в автомобильной промышленности, где машины выполняли тяжелую рутинную работу. Однако в последние месяцы устройства начали появляться в других секторах экономики, включая производство продуктов питания.

Так, компания по производству металлического оборудования Athena за последние 18 месяцев приобрела семь роботов. По словам представителей фирмы, шлифовка сварных швов обычно занимала у сотрудника около трех часов, но теперь робот может сделать это за 30 минут. В предприятии по производству медицинских устройств Delphon заявили, что роботы повысили производительность, в результате чего поставки выросли примерно на 15 процентов в 2021 и 2020 годах.

По словам профессора экономики Массачусетского технологического института (MIT) Дарона Асемоглу, растущая зависимость предприятий от роботов приведет к избытку рабочей силы. Это неизбежно приведет к снижению заработной платы в ближайшие годы, если только другие отрасли промышленности США не смогут принять уволенных производственных рабочих.

В конце февраля американские ученые пришли к выводу, что использование роботов на производствах приводит к повышению уровня смертности среди взрослого населения. Согласно статистике, каждый новый робот, призванный заменить 1000 рабочих мест, привел к восьми смертям на 100 тысяч мужчин и к четырем среди 100 тысяч женщин.