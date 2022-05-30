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Роботы стали заменять людей на производстве

WSJ: в США поставки роботов на производстве выросли на рекордные 40 процентов

Фото: Timothy Aeppel / Reuters

Американские промышленники стали чаще приобретать роботов, чтобы заменить ими своих сотрудников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Журналисты ссылаются на отчет Ассоциации развития автоматизации, согласно которому в первом квартале заказы на выпуск промышленных роботов выросли на рекордные 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприниматели потратили на производство и установку машин около 1,6 миллиарда долларов. Повышенные поставки связаны с пандемией коронавируса, из-за которой увеличилось количество прогулов.

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По оценке специалистов WSJ, производители в США, где рабочих традиционно было много, а заработная плата стабильна, медленнее осваивали робототехнику, чем в некоторых других промышленно развитых странах. В этом плане регион отстает от Южной Кореи, Японии и Германии. Обычно в США использовали роботов в автомобильной промышленности, где машины выполняли тяжелую рутинную работу. Однако в последние месяцы устройства начали появляться в других секторах экономики, включая производство продуктов питания.

Так, компания по производству металлического оборудования Athena за последние 18 месяцев приобрела семь роботов. По словам представителей фирмы, шлифовка сварных швов обычно занимала у сотрудника около трех часов, но теперь робот может сделать это за 30 минут. В предприятии по производству медицинских устройств Delphon заявили, что роботы повысили производительность, в результате чего поставки выросли примерно на 15 процентов в 2021 и 2020 годах.

По словам профессора экономики Массачусетского технологического института (MIT) Дарона Асемоглу, растущая зависимость предприятий от роботов приведет к избытку рабочей силы. Это неизбежно приведет к снижению заработной платы в ближайшие годы, если только другие отрасли промышленности США не смогут принять уволенных производственных рабочих.

В конце февраля американские ученые пришли к выводу, что использование роботов на производствах приводит к повышению уровня смертности среди взрослого населения. Согласно статистике, каждый новый робот, призванный заменить 1000 рабочих мест, привел к восьми смертям на 100 тысяч мужчин и к четырем среди 100 тысяч женщин.

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Андрей Ставицкий
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