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В Италии заявили об утрате ЕС своей независимости из-за новой стратегии НАТО

Политолог Грациани заявил об утрате ЕС своей независимости из-за новой стратегии НАТО

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Новая стратегия НАТО, которую планируется принять на саммите в Мадриде, предполагает утрату Европейским союзом (ЕС) своей независимости. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

«Руководящий документ, по крайней мере, на ближайшие десять лет еще больше привяжет государства-члены НАТО к США и, скорее всего, ознаменует сокращение "стратегической автономии" Европейского союза, часто рассматриваемой НАТО как искажение концепции евроатлантической безопасности», — отметил специалист.

Грациани напомнил, что в новой стратегии альянса Россия больше не будет формально рассматриваться как страна-партнер. По его словам, в этой связи заявление заместителя генсека НАТО об обеспечении «надежного, гибкого и устойчивого присутствия» в Восточной Европе в альянсе приобретает особое значение. «Фактически оно свидетельствует о готовности НАТО продолжить укрепление альянса на восточном фланге», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите альянса в Мадриде в июне, будет изменен статус России, в прежнем документе считавшейся партнером, и добавится Китай. Отмечалось, что документ будет учитывать все современные проблемы, включая киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии, а также последствия климатических изменений.

При этом заместитель генсека Мирча Джоанэ заявил, что альянс может отказаться от обязательств по неразмещению сил в Восточной и Центральной Европе после начала военной операции России на Украине. По его словам, Россия нарушила взятое на себя обязательство не нападать на соседей и проводить регулярные консультации с блоком. Он подчеркнул, что своими шагами Москва фактически признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт Россия — НАТО.

Валентина Шварцман
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