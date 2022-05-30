Пассажир самолета посетил туалет и задержал рейс на четыре часа

Пассажир авиакомпании Ryanair воспользовался сломанным туалетом и вызвал задержку рейса

Пассажир авиакомпании Ryanair воспользовался сломанным туалетом в самолете и спровоцировал четырехчасовую задержку рейса, сообщает Dublin Live.

Инцидент произошел на борту лайнера, который следовал из Дублина в Амстердам. По словам очевидца, во время посадки пилот по радио предупредил пассажиров, что туалеты не работают, но вопреки запрету один из туристов посетил уборную.

В результате мужчина сломал туалет, а пассажиры были вынуждены покинуть самолет и ожидать вылета в течение четырех часов.

Представитель авиакомпании подтвердил, что рейс был задержан из-за проблемы с туалетами в самолете. «Хотя Ryanair быстро организовала альтернативный самолет для этого рейса, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, задержки остальных самолетов были неизбежны. Наша авиакомпания приносит искренние извинения клиентам за это досадное недоразумение», — сообщил он.

Ранее в мае туристка Лейла Ванденберг сняла на камеру смутивший ее негигиеничный поступок пассажира на борту самолета и поделилась им в сети. На размещенном ролике видна босая нога неизвестного пассажира, которая лежит на подлокотнике впереди стоящего кресла.