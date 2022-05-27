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Негигиеничный поступок пассажира самолета возмутил попутчиков и попал на видео

Турист положил голую ногу на подлокотник кресла в самолете и возмутил пользователей сети

Туристка Лейла Ванденберг (Layla Vandenberg) сняла на камеру смутивший ее негигиеничный поступок пассажира на борту самолета и поделилась им в сети. Видео девушка опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном ролике видна голая нога неизвестного пассажира, которая лежит на подлокотнике впереди стоящего кресла. Затем автор видео переводит камеру на попутчика, сидящего рядом рядом с обнаженной ступней. «Во время часового полета из Мельбурна в Аделаиду», — подписана публикация, набравшая более 5,1 тысячи просмотров.

Попавшие на камеру действия попутчика вызвали отвращение у пользователей сети, свое негодование они выразили в комментариях под постом. «Мой худший кошмар», «Так и хочется открыть запасной выход и отправить невоспитанного пассажира туда», «Как же это неприятно», «Скажите, только мне гадко, когда я вижу такое», — возмутились они.

Ранее в апреле еще одна путешественница сняла на видео негигиеничный поступок попутчика и удивила пользователей сети. На опубликованном снимке видно, как неизвестный мужчина, сидящий позади автора снимка, положил босые ноги на подлокотник ее кресла. 

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Валентина Процкова
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