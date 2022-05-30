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Британские военные пожаловались на крыс, сырость и плесень в выделенном жилье

Mirror заявил, что британским военным выдали жилье ужасного качества с крысами и плесенью

Фото: Pixabay

Британские военные пожаловались на крыс, сырость и плесень в выделенном им жилье, об ужасном качестве предоставленных квартир они заявили изданию The Mirror.

Автор статьи отмечает, что политики опасаются подрыва боевого духа военнослужащих из-за плохого состояния выданных помещений.

«Последние три года в нашем доме были грызуны. В прошлом году пришлось поднять половицы в гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый», — рассказала супруга одного из военных.

The Mirror пишет, что в жилье для военнослужащих за последние семь лет произошло 460 тысяч аварий, связанных с электричеством, и 428 тысяч случились из-за топления. Подсчитано, что крысы обитают в 50 тысячах зданий.

Ранее телеканал CNBC сообщил о резком увеличении числа дезертировавших матросов Военно-морских (ВМС) США в последние годы. Причиной происходящего могли стать плохие условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы с душевным здоровьем военнослужащих.

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Марина Совина
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