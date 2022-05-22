Стало известно об участившихся случаях дезертирства моряков ВМС США

CNBC: в 2021 году число дезертировавших моряков ВМС США увеличилось почти на 150%

Число дезертировавших матросов Военно-морских (ВМС) США в последние годы резко увеличилось. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственное расследование.

По данным американского канала, в 2021 году число моряков, которые самовольно покинули службу, выросло почти на 150 процентов и составило 157 человек. Отмечается, что в 2019 году было зарегистрировано всего 63 подобных случая. Большинству дезертиров на момент происшествия было 25 лет или меньше.

CNBC передает, что причиной происходящего могли стать плохие условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы с душевным здоровьем военнослужащих.

Ранее журналист Томас Шпор заявил, что в США наблюдается нехватка военнослужащих. Молодые люди не желают присоединяться к Вооруженным силам страны, написал он в материале для The Washington Examiner. Автор напомнил, что американскую армию начали комплектовать на добровольной основе с 1973 года. С того времени трудности с набором военных появлялись только в 1999, 2005 и 2018 годах. Они возникали из-за экономического бума или потерь в конфликтах.

