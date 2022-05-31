Адвоката и ее мужа осудят за мошенничество почти на 40 миллионов рублей

В Курске адвоката и ее мужа осудят за аферу почти на 40 млн рублей, в деле 19 пострадавших

В Курске адвоката и ее мужа осудят за 18 эпизодов мошенничества и причинение имущественного ущерба путем обмана, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в период с февраля 2018 по октябрь 2020 года обвиняемая под предлогом долговых обязательств похитила более 38,1 миллиона рублей у 18 человек. Кроме того, с 1 апреля 2018 года по 9 июня 2021 года фигурантка и ее супруг забрали еще у одного потерпевшего 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, общая сумма ущерба от аферы сообщников составила почти 40 миллионов рублей, от их действий пострадали 19 россиян. В ходе следствия на имущество семьи был наложен арест на сумму более девяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге адвоката и экс-сотрудника следственного комитета осудили за мошенничество с уголовным делом. Бывший следователь Евгений Карякин и адвокат Роман Василенок обещали жителю Орска, что за пять миллионов рублей смогут прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него.