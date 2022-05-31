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В Москве проведут «ковидную амнистию» с 1 июня

Мэр Москвы Собянин рассказал про амнистию за нарушение мер по коронавирусу с 1 июня

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

В Москве проведут «ковидную амнистию» — начиная с 1 июня с жителей столицы больше не будут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также вернут деньги за часть уже выплаченных штрафов. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем блоге.

Как пояснил глава города, штрафы были призваны спасать здоровье и жизни граждан, эта мера обеспечила значимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

По его словам, сейчас эта опасность миновала, и перед городом стоят другие вызовы и проблемы.

«Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — указал мэр.

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Собянин пояснил, что в качестве компенсации штрафов столичные власти выплатят бизнесу и гражданам субсидии. Однако, отметил он, исключение составят штрафы, назначенные за нарушение режима изоляции в период заболевания — по мнению мэра, выходя из дома, зараженный человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», — заявил Собянин.

Для получения субсидий нужно будет обратиться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года, предъявив постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Формы заявлений опубликуют на портале mos.ru.

С 15 марта в столице отменено обязательное ношение масок в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и на рабочих местах. Также больше не действуют обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, в том числе измерение температуры сотрудников и установка разделительных перегородок.

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Игорь Дмитров
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