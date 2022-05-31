В Херсоне сообщили о планах Киева отключить регион от банковской системы

Власти Херсонской области заявили о планах Киева отключить регион от банковской системы

Киев планирует в ближайшее время отключить Херсонскую область от украинской банковской системы. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По словам Стремоусова, банковская система будет отключена не по желанию России или властей Херсонской и Запорожской областей. «Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», — заявил он.

С 23 мая в Херсонской области официально заработала бивалютная зона. Российский рубль теперь используется в регионе наравне с украинской гривной, а местные предприятия и бизнесмены выставляют ценники в обоих вариантах.

Ранее власти Херсонской области заявили о намерении в будущем превратить регион в субъект Российской Федерации.