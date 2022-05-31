Стало известно об адаптации российского бизнеса к санкциям

Институт Титова: 77,4% бизнесменов в РФ адаптировались к санкциям или намерены сделать это

Более 77 процентов российских компаний адаптировались к санкциям или планируют это сделать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мониторинг текущего состояния бизнеса в России», подготовленного аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова Института экономического роста имени Столыпина

В основу исследования легли данные опроса владельцев и руководителей свыше шести тысяч компаний по всей России.

Выяснилось, что западные санкции затронули большинство опрошенных предпринимателей (86,8 процентов). При этом 11,7 процентов респондентов не смогли приспособиться к ограничениям и приняли решение о полной или частичной приостановке бизнеса.

Самой значимой проблемой предприниматели назвали спад спроса (62,2 процента). Также респонденты отметили дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7 процентов), разрыв цепочек поставок (35,9 процентов) и сложности доставки по импорту (26,6 процентов). В то же время 34,7 процента предпринимателей оценили действия правительства по поддержке бизнеса положительно, еще 56,4 процента посчитали их недостаточными.

Ранее Минфин предложил разрешить бизнесу оплачивать криптовалютой поставки из-за рубежа. Данный законопроект по-прежнему запрещает платить криптовалютой на территории России. Однако юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается позволить оплачивать токенами свои внешнеторговые контракты, в частности, платить за поставки товаров из-за рубежа, работы, услуги и интеллектуальную деятельность с использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы».