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Сотрудники «Боржоми» в Грузии вышли на забастовку

Около 800 сотрудников «Боржоми» вышли на забастовку с требованием улучшить условия труда

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Около 800 сотрудников двух грузинских заводов по разливу минеральной воды «Боржоми» вышли на забастовку с требованиями улучшить условия труда. Об этом сообщает телеканал Formula.

Также протестующие требуют восстановить в должностях сотрудников, которых, по их мнению, уволили незаконно, возвращения к прежним условиям труда, погасить задолженности по оплате, исключить факты шантажа и запугивания. Сейчас работники ждут ответа на свои требования от администрации организации. Они установили палатки и готовятся к длительной протестной акции.

29 апреля компания IDS Borjomi Georgia сообщила, что из-за финансовых сложностей, которые возникли из-за событий на Украине, приостанавливает работу в Грузии. В фирме заявили, что к сложностям с реализацией продукции добавился ограниченный доступ к банковским счетам.

19 мая компания захотела безвозмездно передать бизнес правительству Грузии.

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Варвара Кошечкина
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