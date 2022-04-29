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«Боржоми» приостановила производство

Компания «Боржоми» приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Компания «Боржоми» в Грузии приостанавливает работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании IDS Borjomi Georgia.

Указано, что компания оказалась в сложном положении: к трудностям с реализацией на основных рынках добавился еще и ограниченный доступ к банковским счетам. Это, подчеркнули в компании, перекрыло фирме валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами.

«С учетом указанного компания вынуждена с 29 апреля текущего года временно приостановить процесс производства на обоих заводах "Боржоми"», — говорится в заявлении. В компании выразили надежду на улучшение ситуации и возобновление работы.

В 2013 году контрольный пакет IDS Borjomi у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили (партнера Бориса Березовского) купила структура Альфа-групп. В 2019 году «Альфа» продавала компанию Nestle, но сделка не прошла из-за разногласий в цене. Альфа-банк попал под санкции ЕС в феврале.

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Платон Щукин
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