«Боржоми» захотели передать правительству Грузии

Производитель «Боржоми» безвозмездно передаст контрольную долю властям Грузии

Производитель минеральной воды «Боржоми» захотел безвозмездно передать бизнес правительству Грузии. Об этом говорится в сообщении компании IDS Borjomi International, которое приводит Forbes.

После переговоров с грузинскими властями компания сделала официальное предложение о передаче контрольной доли своих акций, принадлежащих частному финансово-инвестиционному консорциуму «Альфа-Групп», ранее попавшему под санкции ЕС. После этого производитель «Боржоми» надеется продолжить полноценную деятельность.

«Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков», — подчеркнул представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров компании Элхан Алназаров.

В конце апреля сообщалось, что компания «Боржоми» приостановила работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине. В фирме заявили, что к сложностям с реализацией продукции добавился ограниченный доступ к банковским счетам.

В марте 2022 года эстонские торговые сети решили убрать минеральную воду «Боржоми» с прилавков из-за того, владельцем является российская компания. Альфа-банк, который входит в «Альфа-Групп», попал под санкции ЕС в феврале.