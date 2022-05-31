Шеф-повар самолетов бизнес-класса вспомнил самую странную просьбу пассажира

Шеф-повар бизнес-джета назвал странной просьбу VIP-клиентки накормить плюшевого мишку

Шеф-повар, работающий на рейсах самолетов бизнес-класса, вспомнил и назвал самые странные просьбы пассажиров на борту. Его слова приводит Forbes.

По словам Эрена Беркера (Eren Berker), он входит в состав экипажа самолета и отвечает за подачу готовых блюд VIP-пассажирам. Также повар консультирует клиентов по выбору блюд и помогает бортпроводникам во время и после обслуживания, а после каждого перелета предоставляет руководству подробные отзывы о проделанной работе.

Как рассказал сотрудник джета, богатые клиенты часто просят о странных услугах во время полета. Однажды пассажирка уточнила, может ли повар принять заказ на основное блюдо, чтобы накормить ее плюшевого мишку. «Это была неожиданная и необычная просьба, тем не менее мы продолжили обслуживать и девушку, и ее игрушку», — поделился он.

В заключение шеф-повар добавил, что его работа осложнена из-за ненормированного графика полетов и адаптации к часовым поясам, однако ему нравится путешествовать по всему миру, знакомиться с различными культурами и экзотическими кухнями.

Ранее в мае бортпроводница, проработавшая на частном самолете более 10 лет, анонимно рассказала о самых странных просьбах богатых и знаменитых клиентов. По ее словам, однажды VIP-клиентка потребовала немедленно посадить самолет, поскольку хотела съесть гамбургер. В другой раз пассажиры взяли с собой на борт 32 живых сокола.

Что делать?



