Блогер раскрыла простой прием для чистки хромированного полотенцесушителя

The Sun: очистить полотенцесушитель можно, протерев его гелем для бритья

Блогер Washy Wash раскрыла в TikTok простой прием для чистки хромированного полотенцесушителя. На ее лайфхак обратило внимание издание The Sun.

В ролике с сотнями тысяч просмотров блогер показала, что очистить полотенцесушитель можно, протерев его гелем для бритья. Она нанесла средство на мокрую губку, прошлась ей по прибору и оставила пену на сушителе на минуту, а затем удалила салфеткой из микрофибры. После этой нехитрой процедуры полотенцесушитель вновь засверкал, как зеркало.

Подписчики блогера в комментариях поделились своим опытом, отметив, что хромированную сталь и алюминий можно чистить детским маслом, а также средством для мытья стекол.

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